انتشال جثتين من البحر بعد كارثة الحرائق فى اليونان

أ ف ب

أعلنت شرطة المرافق اليونانية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتين لشخصين يعتقد إنهما فرا إلى البحر هربا من حرائق الغابات التى اجتاحت بلدات ساحلية إلى الشرق من أثينا الأسبوع الماضى، وفى حال تم تأكيد إنهما من ضحايا الحرائق، ترتفع حصيلة الكارثة إلى 93 على الاقل.

وانتشلت الشرطة حتى الآن ثمانى جثث من البحر قبالة بلدات ساحلية سياحية أتت عليها النيران التى اندلعت فى 23 يوليو الجارى، واستعرت الحرائق إلى درجة دفعت بمعظم الناس للهرب بإتجاه البحر، مما أدى إلى اجبار كثيرون للانتظار ساعات في مياه البحر قبل وصول المساعدة، حيث كان أول من سارع لإنقاذهم صيادون محليون وليس خفر السواحل او البحرية.

وقال مسؤول فى سلطة الملاحة البحرية لوكالة فرانس برس، أن عملية البحث عن مزيد من الضحايا مستمرة.