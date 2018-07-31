اليوم.. حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية لـ355 متدربا بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم اليوم الثلاثاء إدارة تدريب العاملين بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، بمسرح الأنشطة الطلابية، حفل توزيع شهادات اجتياز الدورات التدريبية للعاملين للعام الجامعى 2017- 2018، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف أن الهدف الأساسى من تدريب العامين داخل الجامعة هو رفع كفاءتهم فى العمل، وزيادة قدراتهم على حل المشكلات التى تواجههم، إلى جانب تحسين أدائهم، وشملت الخطة التدريبية للعام الجامعى 2017- 2018 عشر دورات تدريبية استمرت من 13 فبراير وحتى 10 مايو الماضى، وتم تدريب 355 متدربا من العاملين بقطاعات وكليات الجامعة المختلفة، حاضر فيها نخبة مختارة من المدربين المحترفين سواء من داخل الجامعة أو خارجها.

ومن جانبها قالت رجاء حاتم، مدير إدارة تدريب العاملين، إن الدورات شملت عشرة برامج تدريبية وهى، برنامج الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام وتدرب خلالها 31 متدربا، وبرنامج شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدرب به 30 متدربا، وبرنامج الكتابة الإدارية، والاستخدام الصحيح فى المخاطبات وتدرب خلاله 27 متدربا، وبرنامج التوثيق الإدارى فى التعليم العالى والذى تدرب خلاله 25 متدربا، وبرنامج الإعداد لشغل وظيفة مديرى الإدارات وتدرب خلالها 49 متدربا، أما عن برنامج قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فتدرب خلاله 42 متدربا، وبرنامج تخصصى للعاملين بإدارات الدراسات العليا والعلاقات الثقافية وتدرب به 30 متدربا، وكذلك برنامج إدارة فريق العمل ووتدرب خلاله 31 متدربا، والبرنامج التخصصى لشئون التعليم والطلاب والذى شارك فيها 40 متدربا من إدارات شئون الطلاب بالكليات والإدارة العامة، وآخر البرامج التدريبية التى تم عقدها فى الخطة التدريبية للعام الماضى برنامج اللغة الإنجليزية وشارك فيه 46 متدربا.