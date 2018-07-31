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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:35 ص
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اليوم.. الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:00 ص
اليوم.. الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية محكمة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، الحكم على الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة المؤسسة العسكرية.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضى أحالت المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يوما، على خلفية التحقيقات فى القضية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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