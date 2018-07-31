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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:51 ص
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اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف بالإسماعيلية بحضور وزير القوى العاملة اليوم

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:00 ص
اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف بالإسماعيلية بحضور وزير القوى العاملة اليوم اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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يستقبل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى صباح اليوم الثلاثاء، كلا من محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بمناسبة افتتاح ملتقى التوظيف الخامس الذى ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الإسماعيلية، ويقام بقصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة نحو 40 شركة استثمارية تطرح ما يزيد عن 2000 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

 

وقال محمد سالم، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالإسماعيلية، إن الملتقى سيشمل هذا العام بالإضافة إلى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات "الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات"، أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف "نجارة وتصنيع جلود وخياطة"، علاوة على الفرص التمويلية، من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.


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