اليوم.. إعادة انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إنه من المقرر أن يتم إعادة انتخابات النقابة، اليوم الثلاثاء، لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة، بنصاب قانونى 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات حتى 2017، بواقع حوالى 1800 عضو، تحت إشراف قضائى كامل، وذلك من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لفرز أصوات المشاركين بالتصويت فى تلك المرة، فسيتولى مجلس النقابة الحالى، مهام النقابة، لحين عقد اجتماع مجلس، واتخاذ قرارات خاصة بتحديد موعد فتح باب الترشح وإطلاق دعوة جديدة للانتخابات، وتقدم مرشحين جُدد، مؤكدا أن قانون النقابة لم يحدد الفترة التى يسير فيها المجلس أعمال النقابة.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.

ويتم إجراء عمليات التصويت، فى 17 مقرا للجان الاقتراع بالمحافظات، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.