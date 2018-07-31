video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. إعادة انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:00 ص
اليوم.. إعادة انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام انتخابات المرشدين السياحيين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إنه من المقرر أن يتم إعادة انتخابات النقابة، اليوم الثلاثاء، لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة، بنصاب قانونى 25% من إجمالى الأعضاء المسددين للاشتراكات حتى 2017، بواقع حوالى 1800 عضو، تحت إشراف قضائى كامل، وذلك من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.
 
 
وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لفرز أصوات المشاركين بالتصويت فى تلك المرة، فسيتولى مجلس النقابة الحالى، مهام النقابة، لحين عقد اجتماع مجلس، واتخاذ قرارات خاصة بتحديد موعد فتح باب الترشح وإطلاق دعوة جديدة للانتخابات، وتقدم مرشحين جُدد، مؤكدا أن قانون النقابة لم يحدد الفترة التى يسير فيها المجلس أعمال النقابة.
 
 
وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين، أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشد سياحى فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.
 
 
ويتنافس على مقعد النقيب العام 6 مرشحين، و36 مرشحا على 8 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
 
 ويتم إجراء عمليات التصويت، فى 17 مقرا للجان الاقتراع بالمحافظات، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرشدين السياحيين": مد التصويت فى انتخابات النقيب غدا حتى السابعة مساء

نقابة المرشدين السياحيين

انتخابات المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة