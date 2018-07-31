النيابة: محتجز قسم المرج طعن آخر بمعلقة طعام بعد مشاجرة بينهما

أمر مصطفى مخلوف، ومحمد الصباغ، وكلاء نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف أحمد عاصى، مدير النيابة، والمستشار إبراهيم صالح، المحامى العام، بحبس محتجز على ذمة قضية بقسم المرج لاتهامه بقتل محتجز اخر بقسم شرطة المرج، فى مشاجرة نشبت بينهم داخل الحجز.

وقالت التحقيقات، إن أفراد حرس القسم سمعوا أصوات صراخ واشتباكات داخل الحجز، وعلى الفور توجهوا إليه، وتبين نشوب مشاجرة بين المحتجزين، وسقوط قتيل، وتم نقل جثته إلى المشرحة، كما تبين أن المتهم وهو محتجز على ذمة قضية مخدرات طعن المجنى عليه بـ"ملعقة" اخترقت بطنه ليلقى مصرعه قبل محاولة إسعافه.

وتلقت النيابة اخطاراً من القسم يفيد بوقوع مشاجرة بين محتجزين داخل القسم، ما أدى إلى مصرع أحدهم على يد الآخر، ومن المقرر أن تعاين النيابة جثة القتيل، وتنتدب الطب الشرعى لإيداع تقرير بسبب الوفاة.