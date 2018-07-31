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النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل إثر إصابته بطلق خرطوش بالحوامدية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفل إثر إصابته بطلق خرطوش بالحوامدية جثة طفل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفل إثر إصابته بطلق نارى بالرأس فى الحوامدية، وطلبت التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عبث الطفل بفرد خرطوش أصاب نفسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى رئيس مباحث الحوامدية بلاغا يفيد مقتل طفل يدعى "محمد. ي" 11 سنة نتيجة إصابته بطلق ناري داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الضحية أثناء عبثه بفرد خرطوش خرجت طلقة أصابته برأسه مما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على السلاح النارى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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