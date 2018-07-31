video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات حول تشاجر عدد من الأشخاص ببولاق واشتعال النيران بمنزلين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:42 ص
النيابة تطلب التحريات حول تشاجر عدد من الأشخاص ببولاق واشتعال النيران بمنزلين مشاجرة-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تشاجر عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتستكمل التحقيق مع المتهمين فى الواقعة.
 
كما استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي اشتعال بشقتين، نتيجة المشاجرة، وأسفر عن إصابة عدد من أطراف المشاجرة.
 
كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات سابقة أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إشعال أحد المتشاجرين النار بشقتين ملك الطرف الثانى، كما أصيب عدد من الأشخاص خلال المشاجرة.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، كما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة: محتجز قسم المرج طعن آخر بمعلقة طعام بعد مشاجرة بينهما

مشاجرة بقسم شرطة المرج تنتهى بمقتل محتجز.. والنيابة تبدأ التحقيق

إصابة 3 أشقاء بطلقات نارية فى مشاجرة على قطعة أرض بالفرافرة

اشتعال النيران فى منزلين وإصابة عدد من الأشخاص فى مشاجرة ببولاق الدكرور

بولاق

مشاجرة ببولاق

خلافات الجيرة

الحماية المدنية

اخبار الحوادث

حوادث

مشاجرة




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة