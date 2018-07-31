النيابة تطلب التحريات حول تشاجر عدد من الأشخاص ببولاق واشتعال النيران بمنزلين

كتب ــ أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تشاجر عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتستكمل التحقيق مع المتهمين فى الواقعة.

كما استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي اشتعال بشقتين، نتيجة المشاجرة، وأسفر عن إصابة عدد من أطراف المشاجرة.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات سابقة أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إشعال أحد المتشاجرين النار بشقتين ملك الطرف الثانى، كما أصيب عدد من الأشخاص خلال المشاجرة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، كما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.