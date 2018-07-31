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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:35 م
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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة الماكيير محمد علاء المتوفى بجرعة هيروين زائدة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:59 م
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة الماكيير محمد علاء المتوفى بجرعة هيروين زائدة محمد علاء ماكيير سينمائي
كتب سليم على
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أمرت نيابة أوسيم، بتشريح ودفن جثة شاب، يعمل بالوسط الفنى، لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري بدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
 
كانت قوات الأمن اكتشفت وجود جثة شخص، أسفل كوبرى بأوسيم، وتبين أنه "محمد علاء" ماكيير سينمائى، وكشفت التحريات أن تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدى إلى مفارقته الحياة. 
 
 
 

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