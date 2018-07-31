النيابة تأمر بتشريح جثة مواطن عثر عليه مقتولا داخل شقته بدار السلام

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثمان مسن عثر عليه مقتول داخل شقته، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن يحمل الجنسية البلجيكية مقتول، داخل شقته بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العاما للتحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة مصرى يحمل الجنسية البلجيكية مقتول داخل شقته، وذلك بعد خروج رائحة كريهة من داخل الشقة، فقام الجيران بمحاولة الطرق على الباب، وعندما لم يتم الاستجابة قاموا بإخطار الشرطة.

وكشفت التحريات الاولية، أن الضحية يبلغ من العمر 60 عاما، ويحمل الجنسية البلجيكية ويعيش وحيدا، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على مدير أمن القاهرة أمر بإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.