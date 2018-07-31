النائب نادر مصطفى: آن الآوان للرقابة الإدارية فتح ملفات فساد حى الأزبكية

كتبت إيمان على

استنكر النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الواقع بالحى وبعدد من المناطق الآخرى والتى تحتوى على عقارات تراثية غير مرضى ويحتاج لمواجهة التقصير والإهمال الذى سيطر عليه، خاصة وأن هذه الأحياء تمثل قلب القاهرة الرئيسى.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن كل سكان القاهرة يلجئون إلى هذه الأحياء وبالأخص الأزبكية لشراء احتياجاتها المنزلية والمدرسية وهو ما يستدعى ضرورة أن يحمل مسئوليته شخص قادر على تنظيمه والحد من الفوضى والإشغالات الموجودة فيه، مؤكدًا على أن المحافظة عليها أن تتحرك ويسأل سياسيا عنه وزير التنمية المحلية.

وأشار مصطفى، إلى أنه آن الآوان للرقابة الإدارية لأن تقوم بفتح ملفات الفساد فى المحليات والمحافظات، مطالبا بضرورة أن يتم اختيار رؤساء الأحياء بمعايير تقترن بقدرتهم على خلق أفكار ملهمة وحيوية لصالح الحى واستغلال كافة الطاقات الجيدة به لصالح الدولة والشكل الحضارى الخاص بها.