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المعاهد الأزهرية: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:30 ص
المعاهد الأزهرية: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق أعمال الدور الثانى يوم 9 أغسطس القادم ولمدة 10 أيام تنتهى 19 أغسطس، لافتا إلى أن القطاع استعد لها بنفس استعداداته للدور الأول من حيث ضبط قواعد الامتحان والورقة الامتحانية والاهتمام بإخراج النتيجة وحصول الطلاب على حقوقهم.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انتهينا من طبع كافة الأسئلة وفى وسط الأسبوع المقبل سيتم إخطار كافة المناطق بالاستعدادات الكاملة، وتم اختيار أفضل المقرات وتم تحديد المسئولين عن غرف العمليات و نتمنى الالتزام والانتهاء من الغش ورفع تلك الثقافة من أذهاننا .
 
وكشف رئيس قطاع المعاهد الازهرية، إنه لأول مرة سيبدأ التصحيح عقب نهاية كل امتحان بخلاف المتعارف عليه بالتصحيح بعد انتهاء الامتحانات، مشيرا إلي أن الامتحانات بالدور الثانى ستبدأ يوم 9 أغسطس وتنتهى يوم 19 أغسطس، والتصحيح سيبدأ يوم 13 أغسطس حتى ننتهى من التصحيح بانتهاء الامتحانات حتى نفسح المجال لأعمال التنسيق .
 
من ناحية أخرى علم "اليوم السابع" أنه سيتم فتح باب التسجيل لرغبات طلاب جامعة الأزهر الناجحين بالدور الأول الأسبوع القادم للتسجيل عبر موقع بوابة الحكومة، لمدة أسبوع، وسيتم غلق باب التسجيل وفتحه للمرة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى.
 

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