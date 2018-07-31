المعارضة السورية: اللجنة الدستورية لكتابة الدستور تبدأ عملها سبتمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

قال رئيس وفد المعارضة السورية لمسار آستانا 10 فى سوتشى، أحمد طعمة، أن الوفود المشاركة فى اجتماع آستانا ناقشت وضع مدينة إدلب السورية، مؤكدًا استمرار اتفاقية خفض التصعيد فى المدينة وأمله فى الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل.

وأكد رئيس وفد المعارضة السورية فى آستانا فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن العمل يجرى على استقرار أدلب من خلال فصائل الجيش السورى الحر، موضحًا أن ملف المعتقلين يعد أبرز الملفات المطروحة من قبل المعارضة السورية، مشيرًا إلى أنه تم إطلاع الأمم المتحدة على تطورات الأوضاع الأخيرة فى سوريا وضرورة إطلاق سراح المعتقلين قبل بدء الحل السياسى أو عودة اللاجئين.

وأوضح أحمد طعمة، أن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها فى سبتمبر المقبل، داعيًا لتوفر البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، متوجها بالشكر لكل الدول الصديقة التى تريد السلام لسوريا، والتى تسعى إلى تقدم حقيقى بالعملية السياسية.