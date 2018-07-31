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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:07 م
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المرور يضبط 8220 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:54 م
المرور يضبط 8220 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات التى شنتها على الطرق فى الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8220 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 92 مخالفة تجاوز سرعات و 2305 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 23 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 78 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 52 دراجة بخارية وسيارة.

 
 

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