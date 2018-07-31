المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق بلبيس الصحراوى لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام وظهور اى كثافات مرورية.

وأكد مصدر أمنى أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى، أعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق، لافتا إلى أن الاعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعة مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو، مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه من الجزيرة الوسطى.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال مستمرة لمدة عشرة أشهر ليلا ونهارا على مدار الـ24 ساعة، وتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بطول الطريق لمنع ظهور اى تكدسات مرورية.