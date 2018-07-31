video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق بلبيس الصحراوى لمنع الزحام

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق بلبيس الصحراوى لمنع الزحام حواجز مرورية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى بسبب أعمال توسعة وتطوير للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام  وظهور اى كثافات مرورية.

 

وأكد مصدر أمنى أنه فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى، أعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين سيتم إجراء إغلاق جزئى للطريق، لافتا إلى أن الاعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعة مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو، مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه من الجزيرة الوسطى.

 

وأشار المصدر إلى أن الأعمال مستمرة لمدة عشرة أشهر ليلا ونهارا على مدار الـ24 ساعة، وتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بطول الطريق لمنع ظهور اى تكدسات مرورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطريق الدائرى الإقليمى الجديد إنجاز يحد من الزحام بمدن القاهرة الكبرى.. مدير المرور السابق: نقلة نوعية ويمنع الكثافات المرورية داخل المدن ويجب وضع خطة متكاملة لمراقبته.. ومصدر: يجذب 75% من النقل الثقيل.. صور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

زحام مرورى

طريق بلبيس الصحراوى

كاميرات المراقبة

ادارة المرور

كثافات مرورية




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

جوجل تصمم قاعدة شحن لاسلكية لهواتف بيكسل 3

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

فى دقيقة.. أجمل أهداف الأسبوع فى ملاعب العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة