المتهم بقتل طالبة التمريض: دخلت أسرق الشقة ولما لقيتها خنقتها بالإيشارب

كتب إبراهيم أحمد

أدلى المتهم بقتل طالبة كلية التمريض بجامعة الأزهر، باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة، وأوضح أنه يعمل سائق توك توك، وأنه قام بتوصيل الطالبة وزملائها أكثر من مرة، ويعلم أن الشقة لا يوجد بها أحد لفترات، فخطط لسرقة محتويات الشقة، وعقب تسلله للشقة فوجئ بالطالبة بالداخل، وهو ما دفعه للانقضاض عليه، وخنقها بالإيشارب التى كانت ترتديه نظرا لمعرفتها به، وخوفا من فضح أمره.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بمساكن أطلس فى الحي العاشر، وبالانتقال والفحص عثر علي جثة "أسماء ر ا" 21 سنة، طالبة بكلية التمريض، بحامعة الأزهر، وتعمل ممرضة بمركز طبى، مسجاة علي ظهرها بأرضية صالة الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "ايشارب" وتبين كسر باب الشقة وبعثرة محتوياتها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وبسؤال صديقتها "نورهان م م" 24 سنة، بائعة بمحل للملابس الجاهزة، فى الحي العاشر، ومقيمة صحبة المجني عليها، والتي قررت بأنها لدى عودتها للشقة فوجئت بالمجني عليها مقتولة، ونفت علمها بملابسات الحادث.

ومن خلال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فرحان ع ن" 22 سنة، سائق، فتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه، و مفك.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه نظراً لعمله سائق دراجة بخارية "توك توك" وسابقة قيامة بتوصيل المجني عليها وزملائها بالسكن عدة مرات ولعلمه بعدم تواجد أياً منهم بالشقة إقامتهم، خطط لسرقة محتوياتها، حيث قام بكسر باب الشقة بإستخدام المفك المضبوط بحوزته وعقب دلوفه بداخلها فوجئ بتواجد المجني عليها فاستغاثت بالجيران ونظراً لكونه معلوم لديها وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بالضرب وخنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، حتى تأكد من وفاتها واستولي علي الهاتف المحمول وفر هارباً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.