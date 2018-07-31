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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:05 ص
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اللواء وائل نصار مديراً لمباحث مديرية أمن الأقصر.. واللواء أيمن راضى حكمدار

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:19 ص
اللواء وائل نصار مديراً لمباحث مديرية أمن الأقصر.. واللواء أيمن راضى حكمدار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
الأقصر – أحمد مرعى
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إعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد حركة التنقلات العامة للضباط لعام 2018، وشملت الحركة بمديرية أمن الأقصر، تعيين اللواء وائل نصار مدير لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، خلفاً للواء إبراهيم مبارك الذى تم تعيينه مديراً للبحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، وكذلك تم تعيين اللواء أيمن راضى راضى نائب لمدير أمن الأقصر.

وكان اللواء وائل نصار يشغل منصب رئيس المباحث الجنائية بمديرية امن الأقصر، كما عمل في مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أما اللواء أيمن راضى فقد كان رئيس مباحث السكة الحديد بوسط الدلتا، ومساعداً لمدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وكان قد إعتمد وزير الداخلية حركة تنقلات شملت 15 مديرية أمن على مستوى الجمهورية، وتم تجديد الثقة فى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر الحالى والذى إستلم المهمة رسمياً في مارس الماضي، خلفاً للواء مصطفى صلاح الدين الذى تم تغييره فى حركة تنقلات سابقة.


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