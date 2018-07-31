الكوريتان تجريان محادثات عسكرية للحد من التوتر بينهما

سول (أ ش أ)

صرح اللواء كيم دو- جيون مسؤول سياسة كوريا الشمالية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية - الذى يترأس الوفد الكورى الجنوبى فى المحادثات العسكرية التاسعة بين الكوريتين، اليوم الثلاثاء، بأنه سيبذل قصارى جهده لوضع إجراءات فعلية لتخفيف التوتر العسكرى وبناء الثقة بين الكوريتين من خلال هذه المحادثات العسكرية.

وقال كيم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن هذه المحادثات العسكرية ستتطرق إلى الاتفاقيات العسكرية التى توصلت إليها الكوريتان فى إعلان بانمونجوم والأجندة التى تبادلنا حولها الآراء خلال المحادثات العسكرية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان اليوم سحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود بشكل تجريبى والعملية المشتركة للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

تأتى المحادثات العسكرية بين الكوريتين برتبة لواء بعد مرور 47 يوما على محادثاتهما العسكرية الأخيرة التى جرت يوم 14 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تناقش الكوريتان استخدام المنطقة منزوعة السلاح لأغراض سلمية وتحديد خط الحد الشمالى فى البحر الغربى كمنطقة سلام وغيرها من سبل تخفيف التوترات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية.