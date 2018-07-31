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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:43 م
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الكهرباء : 42% نسبة الطاقات المتجددة فى مصر بحلول 2035

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:55 م
الكهرباء : 42% نسبة الطاقات المتجددة فى مصر بحلول 2035 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء ، أن القطاع يستهدف أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة "شمس و رياح " بالشبكة القومية للكهرباء،42 % من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2035.

وأضاف إسماعيل ، خلال ورشة عمل بعنوان "استخدام الطاقة الشمسية فى ضخ المياه ، أنه من المستهدف أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الشمس و الرياح إلى 20% بحلول 2022 ، لتتزايد فى 2030 و تصبح 30% من إجمالى الطاقة المولدة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة ، أن الأطلس الشمسى الذى أصدرته الهيئة فى نوفمبر العام الماضى يوضح أن مصر تقع فى نطاق الحزام الشمسى حيث تتراوح شدة الإشعاع الشمسي المباشر بين 2000 كيلو وات ساعة /م2 / سنة شمالا إلى 3000 كيلو وات ساعة /م 2 / سنة جنوباً ، فيما تتراوح ساعات السطوع الشمسى ما بين 9 إلى 11 ساعة يومياً.

 

 


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