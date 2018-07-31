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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:36 ص
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الكنيسة تغلق صندوق الأنبا إبيفانيوس ويدفن بلا تقليد "نظرة الوداع" لظروف التشريح

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:35 ص
الكنيسة تغلق صندوق الأنبا إبيفانيوس ويدفن بلا تقليد "نظرة الوداع" لظروف التشريح جانب من جنازة الأنبا إبيفانيوس
كتبت سارة علام
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ظهر صندوق الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون مغلقا فى جنازته التى بدأت منذ قليل بمقر الدير، وهو عكس التقليد المتبع كنسيا حيث يفتح صندوق الآباء الأساقفة أمام شعب الكنيسة لأخذ البركة وإلقاء نظرة الوداع عليه، ولكن ظروف الوفاة الغامضة للأنبا إبيفانيوس وتشريح جثمانه بمصلحة الطب الشرعى دفع الكنيسة لغلق الصندوق على أن يوارى جسده الثرى بمقابر الدير عقب انتهاء صلاة الجناز.
 
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كانت الكنيسة قد دأبت على فتح صناديق الآباء الأساقفة المتوفين والسماح للشعب بإلقاء نظرة الوداع عليهم فى مدة من يوم إلى يومين وهو ما لم يحدث مع الأسقف الأنبا إبيفانيوس. 
 
يذكر أن ملابسات غامضة أحاطت بوفاة رئيس دير أبو مقار، حيث وجد غارقا فى دمائه بالطريق ما بين قلايته والكنيسة الأثرية يعانى من تهشم الرأس وخروج أجزاء من مخه خارج الجمجمة وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
 
 
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