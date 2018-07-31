"القضاء الإدارى" يحيل طعن طاهر أبوزيد لترشحه لـ"المصرية للإعلاميين" للإدارية لوزارة الصحة

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،إحالة الدعوى المقامة من عبد الحافظ علي المحامي، وكيلا عن طاهر أبو زيد عضو مجلس النواب الحالى ووزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق، وياسر صلاح عبد المجيد عضو مجلس الشعب الأسبق وأحمد شحاتة يحيى إبراهيم ومحمد ممدوح وشريف أحمد وعادل سيف وأحمد مصطفى والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير الإسكان بعدم قبول أوراق ترشحهم لمجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان، للمحكمة الادارية لوزارة الصحة.

واختصمت الدعوى رقم 39191 لسنة 72 قضائية، كل من توفيق عكاشة بصفته رئيس الجمعية، ووزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاونى.

وذكرت الدعوى أن من يشغل منصب رئيس الجمعية الحالي هو الإعلامي توفيق عكاشة، والذي صدرت ضده أحكام نهائية باتة بتزوير شهادة الدكتوراه، وطعنه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ، فضلا عن أن القانون يسمح للمدعى عليه الأول رئاسة الجمعية، وعكاشة صدر ضده أحكام جنائية في قضايا مخلة بالشرف.