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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:03 م
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القبض على شخص بحوزته 2 طربة حشيش قبل ترويجها بقنا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:24 م
القبض على شخص بحوزته 2 طربة حشيش قبل ترويجها بقنا حشيش - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تقوم بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز قنا، وبندر قنا.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً، يفيد بضبط "ياسر.ح.ع" 29 سنة، بحوزته 2 طربة حشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار وهاتف محمول، قبل ترويج الكمية على عدد من المتعاطين بمحافظة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمتهم، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا، حملات مرورية استهدفت ميدان المحطة وبنزايون ومنطقة مجمع مواقف قنا وعدد من الطرق الصحراوية لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية لتفعيل دور القانون وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 450 مخالفة مرورية شاملة تجاوزت حد السرعة، مخالفات غرامة ونش، سحب تراخيص منتهية، وضبط 13 دراجة بخارية بدون لوحات وسائقين لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بعد إجراء فحص مخدرات على أحدى الطرق السريعة بالمحافظة.


تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


 



 

 

 


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