الصين: نمو استهلاك الطاقة بوتيرة أسرع فى النصف الأول من العام الجارى

بكين (أ ش أ)

أعلنت المصلحة الوطنية للطاقة فى الصين أن استهلاك الطاقة فى النصف الأول من هذا العام سجل نموا بوتيرة أسرع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

وقال "لى فو لونج" المسؤول بالمصحلة الوطنية للطاقة -فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن استهلاك الفحم على الصعيد الوطنى ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي، فيما سجل استخدام الصين للمواد البترولية زيادة فى النصف الأول بنسبة 2.5% على أساس سنوى، فى حين شهد استخدام الغاز الطبيعى زيادة بنسبة 16.8% على أساس سنوى.

وأضاف "لى فو لونغ" أن حصة الطاقة النظيفة فى الصين فى ازدياد، فيما تباطأ الاستثمار فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ، وأشار إلى أن الطاقة المتجددة بما فى ذلك الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية شكلت زيادة بنحو 66.1% من إجمإلى زيادة قدرة توليد الطاقة المركبة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى.