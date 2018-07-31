الصين تعاقب 37 ألف مسؤول فى النصف الأول من 2018 لانتهاك قواعد الإنفاق

شنغهاى (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد عاقبت 36618 مسؤولا، أحدهم على "المستوى الوزارى"، فى النصف الأول من عام 2018 لانتهاك قواعد ترشيد الإنفاق الصارمة التي وضعها الحزب الشيوعى.

وقالت شينخوا، فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، نقلا عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي إن المخالفات الأكثر شيوعا بين مسؤولي الحكومة تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها وتبادل الهدايا وإساءة استخدام المركبات العامة.

وفرضت الصين "ثماني قواعد" في عام 2012 لتحسين سلوك الموظفين شملت فرض قيود على الإفراط فى الإنفاق.

وأشرف الرئيس شى جين بينج على حملة شاملة لاجتثاث الفساد منذ مجيئه إلى السلطة منذ أكثر من ستة أعوام وسجن عشرات المسؤولين الكبار.

وحذر شي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحرب ضد الكسب غير المشروع لم تنته بعد، لأن الحزب الشيوعي لا يزال مثقلا "بالتفكير غير السليم وبالسياسة والتنظيم وأساليب العمل غير السليمة".