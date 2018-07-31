الصين تطلق قمرا صناعيا عالى الدقة ضمن نظام مراقبة الأرض

بكين (أ ش أ)

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، القمر الصناعى للاستشعار عن بعد "غاوفين 11"، وذلك ضمن نظام مراقبة الأرض عإلى الدقة.

وتم إطلاق القمر الصناعى عبر الصاروخ الحامل "لونج مارش 4B"، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة "شانشي" شمإلى البلاد.

وقالت إدارة الصين للعلوم والتكنولوجيا فى بيان لها اليوم " إن هذا القمر يستخدم بشكل أساسى لاستكشاف موارد الأرض عن طريق جهاز استشعار عن بعد، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكات الطرق، والزراعة، والإغاثه فى حالات الكوارث"، مشيرة إلى أن البيانات الصادرة عن القمر الصناعى ستستخدم أيضا فى مبادرة "الحزام والطريق".