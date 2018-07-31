الزراعة: نعد الاشتراطات الفنية لاستيراد الأرز الشعير لحماية الإنتاج المحلى

كتب عز النوبى

تستعد الحكومة لإعداد قواعد استيراد الأرز الشعير من الخارج، بعدما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء الأخضر لفتح باب استيراد الأرز من الخارج، فيما تعد حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قائمة بالاشتراطات اللازمة للموافقة على استيراد الأرز الشعير من الخارج، والتى تتوافق معايير منظمة الصحة النباتية وقواعد الآفات الحجرية لحماية الثروة الزراعية المصرية من مخاطر الأمراض والآفات.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، إن التوجه نحو استيراد الأرز الشعير يستوجب الالتزام بالضوابط التى سيتم اعتمادها لهذا الشأن لحماية الإنتاج المحلى من الأرز المصرى فضلا عن حماية الثروة الزراعية المصرية، ومنع تهديد الإنتاج المحلى فى حالة دخول أمراض وآفات تهدد هذه العملية.

وأضاف العطار، أن خطورة استيراد الأرز الشعير هى أن قشرة الأرز تحتوى على العديد من الأمراض والآفات التى من شأنها التسبب فى كوارث زراعية، إذا لم يتم معالجتها بطريقة صحيحة، والتعامل معها بحرص حتى لا يؤدى ذلك إلى انهيار المحصول المحلى.

وأشار رئيس الحجر الزراعى المصرى، إلى أنه قبل الموافقة على فتح باب الاستيراد للأرز الشعير من أى دولة، يتم مخاطبة هذه الدولة لإرسال الملف الفنى ويقوم الحجر الزراعى المصرى بدراسة الملف دراسة دقيقة لتحديد مدى خطورة الآفات الموجودة فى الدولة المصدرة للأرز الشعير وتأثيرها على زراعات الأرز المصرى وهو ما يطلق عليها دراسة تحليل المخاطر للآفات وبناء على نتائج هذه الدراسة يتم وضع الشروط الواجب اتباعها حتى يمكن تلافى دخول هذه الآفات ومنع تسربها إلى البيئة الزراعية المصرية.

وأوضح العطار، أنه بعد الانتهاء من الملف الفنى وظهور نتيجة دراسة تحليل مخاطر الآفات يتم تحديد مدى إمكانية السماح بالاستيراد من هذه الدولة من عدمه طبقا لدرجة المخاطر، وفى حالة الموافقة على الاستيراد من الدولة يتم وضع شروط الصحة النباتية بما يتفق مع المعايير الدولية للقضاء على الآفات الموجودة فى الأرز الشعير المستورد بالإضافة إلى ضمان تصديره من أماكن خالية من هذه الأمراض والآفات عن طريق فحصه فى بلد المنشا بلجان متخصصة من الحجر الزراعي.

ولفت رئيس الحجر الزراعى المصرى، إلى أنه وفقا لمعايير الصحة النباتية لتحديد مخاطر الآفات فى الدولة المصدرة للأرز الشعير، وبحث إمكانية تطبيق المعايير الدولية من خلال المعالجة والفحص قبل الشحن، فإنه فى حالة التأكد من وجود الية تمكن من السيطرة على هذه الآفات يتم السماح باستيراد الأرز الشعير من هذه الدولة مع الاخذ فى الاعتبار أن المعايير تختلف من دولة إلى آخرى طبقا للمخاطر الموجودة فى كل دولة، فأنه يتم تحديد المناطق الخالية من الآفات ويتم إعادة الفحص داخل الموانئ بالدول المصدرة للأرز، وتطبيق معايير الصحة النباتية بالفحص الدقيق فى بلد المنشأ والفحص الدقيق فى ميناء الوصول.

وأضاف العطار، أنه يتم سحب عينات من الشحنات الواردة وتحليلها فى المعاهد المتخصصة ويتم السحب فى مراكب الوصول أو داخل الميناء وفقا للحالة الحجرية، على أن يتم الإفراج عن الشحنة فى حالة مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بالحجر الزراعى والسماح بدخولها البلاد.