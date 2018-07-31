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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:35 ص
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"الزراعة": حملات مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات منعا لتسريب منتجات مغشوشة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:00 ص
"الزراعة": حملات مكثفة على إنتاج وتداول المبيدات منعا لتسريب منتجات مغشوشة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المكثفة على إنتاج وتداول المبيدات بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا غش المبيدات عدم وصولها  إلى الأسواق ، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة ، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

  وقال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة المبيدات ، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إن  هناك تنسيقا دوريا بين لجنة المبيدات، والإدارة المركزية للآفات، وممثلى الوزارات المعنية   بتكثيف  الرقابة  على إنتاج وتداول وأسواق المبيدات للحد من عمليات غش المبيدات ، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.

 فيما كشف تقرير  لجنة المبيدات. أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق مع شرطة المسطحات.


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