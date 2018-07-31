الرئيس التنفيذى لجوميا:1.5 مليون منتج لـ6 آلاف عارض على منصتنا 35% منها "صنع فى مصر"

كتبت هبة السيد

• 2017 شهد طفرة فى التجارة الإلكترونية..و30% من عملائنا انضموا خلال هذا العام

• إقبال غير مسبوق من عملاء جوميا على استخدام التطبيق بعد تطوير نظام الإشعارات والتنبيهات بآخر وأحدث العروض التفاعلية

• التجارة الإلكترونية تمثل منفذُا حقيقيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومنصة جوميا من المنصات التى تدعم هذه المشروعات أيضًا

كشف هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، عن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر ونسبة التجارة الإلكترونية المنظمة منها، كما كشف عن أعداد العارضين والمنتجات على منصة الموقع، وأبرز المطالب التى يرغبون تضمنيها بمشروع قانون التجارة الإلكترونية، وذلك فى حوار صحفى لـ"اليوم السابع"، وإلى نص الحوار..



هشام صفوت الرئيس التنفيذى لجوميا مصر

* تحتفل "جوميا" بمرور 6 سنوات على تواجدها بمصر. كيف ترى تلك الفترة؟

- تعلمت "جوميا" خلال الستة سنوات الماضية تجارب جديدة، وأثر قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" على نمط شراء المستهلكين..إذ ركز عملاء جوميا فى عام 2016 على شراء الأجهزة الإلكترونية لأنهم كانوا يتوقعون ارتفاع أسعارها، وفى العام التالى 2017 ركزوا على المنتجات الأساسية مثل الأغذية والملابس والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، وركزنا فى جوميا على الملابس والأزياء خاصة محلية الصنع، أما العام الجارى 2018 حدث تحول إيجابى فى تنوع تشكيلة المنتجات التى يشتريها العملاء سواء اتسعت وعادت مبيعات الهواتف أو بدأت أجهزة التليفزيون والألعاب الإلكترونية تزيد مبيعاتها ولكن ليس بنفس مستوى قبل 2016، وبعد استقرار الأسعار بالسوق بدأ يطمئن المستهلك لقرار الشراء.

إذا هل سيؤثر ذلك على الحملة التسويقية للشركة فى عروض "بلاك فرايداى" خلال العام الجارى؟

- نعم لأننا سنركز على التنوع بشكل كبير وسنقسم الحملة إلى فترات، وكل فترة سنقدم عروض مناسبة لمنتجات بعينها يرتفع عليها الطلب. كما تعمل فرق البحث والتطوير لدى جوميا على تطوير التطبيق وتحسينه باستمرار من خلال الإطلاع على ما يبحث عنه مستخدميه، وتعلم سلوك المشترين المتنوع والمختلف ليصبح أسرع ويعمل بشكل أفضل لتقديم المزيد من العروض إلى المستخدم.



هشام صفوت يكشف جوميا تعرض 1.5 مليون منتج

وهل يعنى ذلك أن التجارة الإلكترونية أصبحت موسمية؟

- لا لأن "جوميا" غيرت مفهوم التسوق بالنسبة العميل والذى أصبح يدخل – حتى إذا لم يكن راغب فى الشراء- على منصة الشركة للتعرف على المنتجات الجديدة وأسعارها لأن منصة جوميا تضم مليون ونصف منتج لـ 6 آلاف عارض..ومهمتنا مع العارضين تقديم أفضل عروض وخدمات لعملائنا.

حجم الإقبال على موقع جوميا خلال آخر 3 سنوات؟

ليس هناك أرقام تفصيلية، إلا أن عام 2017 سجل 30% من عدد العملاء الذين خدمتهم جوميا فى السوق المصرى ويعتبر طفرة فى التجارة الإلكترونية لجوميا.

وهل ترى انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية فى مصر؟

ثقافة التجارة الإلكترونية أصبحت لا تركز على شريحة معينة من العملاء، ولكن بالعكس أصبحت تغطى كافة الشرائح، ولا يوجد أحد فى مصر لا يعرف جوميا، والفكرة تقديم الخدمة والمنتج بالسعر الذى يبحث عنه.



هشام صفوت يؤكد زيادة نسبة مبيعات الصناعات المصرية

هل التجارة الإلكترونية أصبحت حلاً فى الأزمات الاقتصادية؟

- نعم بالنسبة للعارض والعميل..بالنسبة للأول بعد ارتفاع الأسعار أصبح فتح محل تقليدى فى شارع أو مول مكلف سواء إيجار أو رواتب أو خدمات وبالتالى بيزود أسعار منتجاته أيضا، وأصبح أفضله يفتح منفذ على جوميا والذى من خلاله يستطيع أن يصل لكل مكان فى مصر، وليس المول الموجود به، ولمسنا ذلك فى شركات كثيرة جداً كان لديها تحفظ فى الانضمام خلال السنوات الماضية ولكن فى آخر عامين تغيرت تلك النطرية، وبدأت تنضم تلقائى للموقع.

أما من ناحية العميل فمع ارتفاع الأسعار بدأ يبحث عن افضل الأسعار فى أكبر عدد من المحلات ليحصل على أفضل سعر، وهو ما توفره "جوميا" إذ يمكن للعميل وهو فى أى مكان عن طريق تطبيق جوميا الحصول على الأسعار والمقارنة بين المنافذ للحصول على أفضل سعر.



منصة جوميا تضم 6 آلاف عارض

ولكن هل تأثرت أسعار خدمات التوصيل بعد تحريك أسعار الوقود؟

بالعكس خفضنا فى تكلفة خدمات التوصيل فى بعض المناطق ، وقد نمحها مجاناً فى القاهره الكبرى للمنتجات المخزنة بجوميا تحت مسمى جوميا اكسبريس وهى خدمة تسمح للعارضين بتخزين فى مخازن "جوميا" وتوصيلها للعملاء.

ولكن ذلك تكلفة مرتفعة على "جوميا"؟

نعم ولكن تحمل خدمات التوصيل تعد بمثابة جزء من الاستثمارات التى تضخها "جوميا" فى السوق لزيادة انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية من خلال زيادة أكبر عدد من المستخدمين.



مقر جوميا للشحن

- وهل ترى أن الصفحات التى تقدم خدمات تجارة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر منافسة؟

تلك الصفحات تؤثر فى اتجاهين.. الأول إيجابى هو كل حد بيتجه نحو الإنترنت للبيع بيساعد فى زيادة الوعى بالتجارة الإلكترونية..ولكن لها جانب سلبى كبير وهى أن تلك المواقع غير منظمة ولا تخضع لأى إجراءات قانونية، ولا تسدد ضرائب وليست شركات مسجلة ومعظمها أفراد، وللأسف الناس تضع كله فى سلة واحدة.. فأى مستهلك يتعرض لتجربة سلبية من إحدى تلك الصفحات يؤثر سلباً على التجارة الإلكترونية وبالتالى هذا يضرنا.

البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون التجارة الإلكترونية..هل لكم دور؟

- لم نشارك فى إعداد مشروع القانون حتى الأن ، وأهم سؤال نرى أهمية تضمنه بمشروع القانون هو ضرورة وجود هيئة أو جهة تنظم التجارة الإلكترونية، لأنها حاليا موزعة بين وزارات التجارة والمالية وهيئة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليست هناك جهة محددة..ونرى أن التجارة الإلكترونية جزء من منظومة التجارة فى مصر ولذا نرى الأفضل أن تنظم من خلال وزارة التجارة لأننا نساهم بشكل كبير فى زيادة التجارة الداخلية وهو ما يترتب عليه زيادة مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى نفس الوقت هناك مصنعين محليين ليس لديهم إمكانيات كبيرة للترويج لمنتجاتهم وأنا بتولى هذا الدور، ولسنا بيع فقط ولكن ترويج من خلال تعريف العملاء بالمنتجات المصنعة محلياً.



مخزن جوميا

وهل شاركتم فى مبادرة صنع فى مصر؟

نعم خلال العام الماضى، حيث اننا فى جوميا نؤمن بأن التجارة الإلكترونية فى مصر منصةً حقيقية وفعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، حيث أنها وفرت الكثير من الموارد التى كان يجب أن تتوفر لإنشاء هذه المشروعات على أرض الواقع، وتحاول جوميا دعم الإقتصاد المصرى من خلال إثراءه بتأييد ودعم هذه المشروعات التى تقدم لها جوميا فرصة لأن ترى النور وتصل إلى أكبر عدد من العملاء، فقد عرضنا مبادرة المنتجات المصنعة محليا بشعار "صنع فى مصر" دون أى عمولة، وذلك لتنمية الوعى بالمنتجات المصرية..ونوقع قريباً بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات الحكومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكم تبلغ عدد المنتجات محلية الصنع من إجمالى المبيعات على منصة "جوميا"؟

عدد المنتجات محلية الصنع وصلت إلى 35% من المنتجات المباعة، ويمثل المصريين نسبة 10% من العارضين..ولدينا عارضين منهم شباب صغير حققوا أرقام كبيرة فى المبيعات، ولدينا قصص نجاح لهؤلاء الشباب، كما أن عدد كبير من الشركات الكبرى فى مختلف المنتجات اتجهوا للتصنيع محلياً فى منتجات إلكترونيات والأغذية والملابس وآخرها الهاتف المصرى "سيكو".



قسم الشكاوى بجوميا

وكم تبلغ نسبة مبيعات هاتف "سيكو" على منصة جوميا؟

ليس هناك رقم تفصيلى ولكن حجم مبيعاته جيدة.

وما هى أهم مطالب "جوميا" من مشروع بقانون التجارة الإلكترونية؟

1- تحديد فئات التجارة الإلكترونية وفصلها عن بعض.. إذ يجب التفرقة بين صفحات إلكترونية ومواقع شركة تبيع ومول تجارى كل مختلف عن بعضه.

2- توفير غطاء تشريعى يحمى المستثمرين ويوفر له معاملة خاصة تدفعه لضخ استثمارات فى التجارة الإلكترونية لأن أى شركة تستثمر فى هذا القطاع تتحمل خسائر فى السنوات الأولى من تواجدها بسبب عدم انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية فى مصر حتى الآن بشكل كبير.



خدمات عملاء جوميا تجاوب على كافة العملاء

3- وضع إطار ينظم العلاقة بين أطراف التجارة الإلكترونية وهم العميل والمنظم والعارض.

ونتمنى المشاركة فى إعداد القانون ولكن ليست هناك جهات تتشاور معنا بشأنه.

بدأت بعض شركات التجارة الإلكترونية استخدام البتكوين فى السداد؟

فى البداية الدفع الإلكترونى بينمى أى قطاع تجارة إلكترونية فى العالم، وفى مصر هناك اهتمام به وأولوية للحكومة بالدليل إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وهذا إيجابى لمنصة "جوميا" إذ نخسر حوالى 15% من عمليات غير حقيقة للدفع عن طريق الاستلام، فى المقابل فأن نسبة نجاح الدفع الإلكترونى 99%، ونريد زيادته.. ولكن لا بد من الأساس فى الدفع الإلكترونى من خلال الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان والدفع عن طريق خدمات فورى والمحافظ الإلكترونية، أما البتكوين هناك اختلاف على تطبيقها حول العالم.



جوميا تقدم خدمة شحن المنتجات مجاناً

وما هو رأيك فى الشباب المهووسين بالبتكوين؟

الهوس بالبتكوين ليس هوس عن تكنولوجيا البتكوين أو استخداماتها، ولكن الهوس سببه سهولة المكسب، فبعض الشباب فى مصر يريد المكسب السريع من خلال عمليات تعدين البتكوين والتى ترتفع فجأة لأسعار ضخمة يبحث عنها البعض ليحقق مكاسب دون عناء.



بعض منتجات منصة جوميا

أعدت وزارة الاتصالات مؤخراً قانونى الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات..هل تستفيدوا منها؟

نعم لأننا بنقدم خدمات كثيرة غير مرئية من ضمنها الموجودة بالقانون..وحاليا التحدى الذى يواجه التجارة الإلكترونية ليست ثقة العميل فى الخدمة ولكن التخوف من جودة المنتج، ولذا بنهتم بزيادة عدد المعروضين ورفع جودة المنتجات.



العاملون بمنصة جوميا

وما هى أحدث وسائل النصب على جوميا؟

- أبسط وسيلة هى إنشاء حسابات مزيفة وإنشاء طلبات وهمية لأفراد ثم محاولة سرقته ولكن هناك تأمين على تلك الطلبات..ولكن حتى الآن لم تتطور إلى حوادث أدت إلى قتل.



مقر جوميا

أخيراً..ما هو حجم التجارة الإلكترونية فى مصر؟

- ليس هناك رقم محدد ولكن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق..