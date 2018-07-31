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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:21 م
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الحوثيون يتراجعون.. ويؤكدون: مستعدون لوقف الهجمات فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:03 م
الحوثيون يتراجعون.. ويؤكدون: مستعدون لوقف الهجمات فى البحر الأحمر الحوثيون
رويترز
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قالت جماعة الحوثى اليمنية اليوم الثلاثاء إنها مستعدة لوقف الهجمات من جانب واحد فى البحر الأحمر لدعم جهود السلام وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب فى أعقاب هجوم على ناقلتى نفط الأسبوع الماضى.

وقال محمد علي الحوثى، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، فى بيان "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

ولم يتضح إن كان الحوثيون سيوقفون هجماتهم على الفور أو إلى متى سيستمر التوقف.

وكانت السعودية قالت يوم الخميس إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتى نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائى آمنا. ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.

 


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