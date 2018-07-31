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الحرس الثورى الإيرانى ردا على ترامب: إيران ليست كوريا الشمالية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:40 م
الحرس الثورى الإيرانى ردا على ترامب: إيران ليست كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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رفض الميجر جنرال محمد على جعفرى قائد الحرس الثورى الإيرانى اليوم الثلاثاء عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المبدئى بإجراء محادثات مع طهران قائلا إن إيران ليست كوريا الشمالية.

كان ترامب قد قال يوم الإثنين إنه على استعداد للقاء الرئيس الإيرانى دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات بعدما سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووى المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفرى قوله "السيد ترامب! إيران ليست كوريا الشمالية كى تقبل عرضك بعقد اجتماع، "حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".

 


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