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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:55 م
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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع بالسلاسل الجبلية بباقم.. فيديو

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:57 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع بالسلاسل الجبلية بباقم.. فيديو جانب من العمليات
كتبت - إيمان حنا
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استكملت قوات الجيش الوطني مدعومة بالتحالف العربى، اليوم الثلاثاء، تحرير جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، شمالى غرب محافظة صعدة.

 
 

وأكد رئيس عمليات محور علب العقيد محمود الهمدانى، على أن قوات الجيش استكملت تحرير وتأمين جميع السلاسل الجبلية المحيطة بمركز مديرية باقم، وتطهيرها من جيوب المليشيات الانقلابية بالكامل.

 

وقال الهمدانى، إن المعارك المتواصلة منذ أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عدد من عناصر المليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية.

 

من جانبه، أضاف قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن قوات الجيش تمكنت من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الدراجات النارية التى كانت تستخدمها المليشيات فى عمليات الإمداد.

 

وأكد العميد قروش، على أن قوات الجيش مستمرة فى التقدم صوب مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربى، حيث تمكنت مقاتلات التحالف، ليلة أمس، من تدمير ثلاث عربات قتالية تابعة للميليشيات فى منطقة "آل الزماح".

 

ونوه قائد اللواء الخامس حرس حدود، بالدور الكبير الذى تقدمه قوات التحالف العربى فى إسناد معركة اليمنيين ضد مليشيات الحوثى الانقلابية فى عمق محافظة صعدة وفى مختلف الجبهات التى أصبحت مواقعها تتهاوى بشكل متسارع.

 


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