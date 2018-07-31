الجيش السورى يعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات داعش بينها قنابل إسرائيلية

دمشق (أ ش أ)

عثرت وحدات من الجيش السورى، بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين خلال تمشيطها فى ريف دمشق، وبينها قنابل إسرائيلية الصنع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدة هندسة تابعة للجهات المختصة عثرت خلال تمشيط بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم التى تم تحريرها من الإرهاب على كمية من الذخائر المتنوعة وقذائف الهاون والأسلحة وقنابل يدوية إسرائيلية الصنع وعشرات العبوات الناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحة أن الأسلحة شملت قنابل إسرائيلية الصنع وأخرى محلية وقذائف هاون مختلفة العيارات وقواذف (آر بى جي) مع قذائف لها.

وأشارت (سانا) إلى أنه تم أيضاً العثور على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصا لتفخيخ أساسات المنازل والطرقات إضافة إلى مخازن لذخائر الرشاشات والبنادق الآلية ومواد كيميائية تدخل فى تصنيع العبوات الناسفة وعدد من أجهزة الاتصالات.

وتتابع وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتأمينها بالكامل تمهيداً لاستكمال عملية عودة الأهالى بالكامل إلى منازلهم بالتوازى مع إعادة مؤسسات الدولة بعد تطهيرها من الإرهاب.