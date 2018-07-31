الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على نتيجة المجلس الملى للأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتصديق على نتيجة هيئة المجلس الملى وأعضاء مجلس إدارة بطريكية الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية.

كما قرر وزير الداخلية ترقية اسم الشهيد الملازم أول محمود مجدى محمد عبد العظيم، الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقا "استثنائيا" إلى رتبة النقيب.

وقرر الوزير إبعاد عمرو عبد الفتاح عزات عزام " فلسطينى الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.