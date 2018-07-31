التموين: مهلة أسبوعين للمتخلفين عن إضافة المواليد.. وإجراءات لمنع التكدس

كتب سمير حسنى

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين ومسئول التواصل الإعلامى، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك بداية من غدًا الأربعاء، الأول من أغسطس وحتى 31 أكتوبر المقبل، للمواليد من 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015.

وأوضح أحمد كمال، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى ببرنامج "صباح دريم"، أن العمل يسير وفقا لجدول زمنى يمتد إلى 10 أسابيع، على أن يتم الترتيب حسب الأرقام المدونة على البطاقات، وهى أخر رقمين من رقم البطاقة، وذلك منعًا لتكدس المتقدمين على مكتب التموين.

وأضاف معاون وزير التموين ومسئول التواصل الإعلامى، أن الجدول الزمنى المحدد تم نشره على موقع الوزارة، ومن يتخلف عن موعد التقديم يسمح له بالتقدم أخر أسبوعين خلال شهر أكتوبر، على أن يقوم الفحص للبيانات المقدمة بداية من شهر نوفمبر ويتم صرف التموين أول شهر ديسمبر، لافتا إلى أنه إذا كان هناك بيانات مغلوطة يسمح بتصحيحها من خلال موقع الكترونى سوف تعلن عنه الوزارة قريبًا.