video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تحذر: شطب من يتلاعب فى بيانات المواليد الجدد من الخدمة التموينية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:20 م
"التموين" تحذر: شطب من يتلاعب فى بيانات المواليد الجدد من الخدمة التموينية أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

ناشد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، المواطنين تواخى الدقة فى البيانات التى تقدم للوزارة من أجل إضافة المواليد الجدد، مشدداً على أن من سيتلاعب فى هذه البيانات سيتم شطبه تماماً من الخدمة التموينية، مستحق، متابعًا: "من يثبت تلاعبه بالبيانات ده مش هيتم عدم إضافة أولاده وبس لا هو هيتشطب من الخدمة التموينية".

 

وأضاف "كمال"، خلال لقاء له عبر فضائية "extra naws"، أنه سيتم تحديد مستحقى الدعم من خلال احتساب الدخل للشخص الذى يعول الأسرة، مشدداً على أن الهدف الاول للوزارة هو خدمة المواطنين، لافتاً إلى أن مراجعة بيانات المواليد الجدد سيكون خلال شهر نوفمبر ويتم صرف المواد التموينية فى ديسمبر 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية: ضبط 91 مخالفة تموينيه خلال يومين وإحالتها للنيابة العامة

وزير التموين: حذف الفئات غير المستحقة وإدخال المواليد الجديدة بدون ميزانية جديدة

التموين

وزاره التموين

الدعم

مواليد جدد

بيانات

اخبار مصر




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة