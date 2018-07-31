"التموين" تحذر: شطب من يتلاعب فى بيانات المواليد الجدد من الخدمة التموينية

كتب أيمن رمضان

ناشد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، المواطنين تواخى الدقة فى البيانات التى تقدم للوزارة من أجل إضافة المواليد الجدد، مشدداً على أن من سيتلاعب فى هذه البيانات سيتم شطبه تماماً من الخدمة التموينية، مستحق، متابعًا: "من يثبت تلاعبه بالبيانات ده مش هيتم عدم إضافة أولاده وبس لا هو هيتشطب من الخدمة التموينية".

وأضاف "كمال"، خلال لقاء له عبر فضائية "extra naws"، أنه سيتم تحديد مستحقى الدعم من خلال احتساب الدخل للشخص الذى يعول الأسرة، مشدداً على أن الهدف الاول للوزارة هو خدمة المواطنين، لافتاً إلى أن مراجعة بيانات المواليد الجدد سيكون خلال شهر نوفمبر ويتم صرف المواد التموينية فى ديسمبر 2018.