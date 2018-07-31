الرئيسية أخبار عاجلة التلفزيون المكسيكى: تحطم طائرة فى ولاية دورانجو الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:30 م تحطم طائرة - أرشيفية رويترز إضافة تعليق أفاد التلفزيون المكسيكى، اليوم الثلاثاء بتحطم طائرة فى ولاية دورانجو. وسنوافيكم التفاصيل... إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصرع شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية فى فيتنام مصرع وزير زراعة باراجواى ونائبه واثنين آخرين جراء تحطم طائرة صور.. مصرع شخص وإصابة آخرين فى تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل المكسيك تحطم طائرة التلفزيون المكسيكى أخبار المكسيك وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية 10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور" معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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