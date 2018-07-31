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التضامن: بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الخميس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:45 م
التضامن: بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الخميس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يغادر مطار القاهرة  بعد غد الخميس  أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى المدينة المنورة والبالغ عددهم 700 حاج يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط، على أن يتوالى  سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14/8/2018 من مطارات "القاهرة وبرج العرب و الغردقة والأقصر وأسوان".

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصي جهد لخدمة الحجاج بدأ من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجاج إلي فنادقهم وتسكينهم وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضي

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، أن سفر أول افواج الحجاج والذي يبلغ عددهم 700 حاجا سيكون يوم الخميس المقبل للمدينة المنورة ثم بعد ذلك إلي مكة المكرمة تمهيدا لتأدية مناسك الحج لعدد 454 من محافظة الجيزة، 178من دمياط، 41 للمؤسسة ، ثم تليها خروج الافواج ليوم الجمعة 3من اغسطس  357 من المنوفية، 90 بورسعيد، 89 الدقهلية، 96 المنوفية، ثم يوم السبت 4 من أغسطس بواقع 321 من محافظة القاهرة، 98 من الجيزة ،134 الإسماعيلية ،86 السويس


وأضاف، أن بعثة الوزارة سوف تتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة ، مع التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوي الخدمات في أماكن تأدية المشاعر المقدسة، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير الصحة بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجيج ،والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتوعية الحجيج بشروط أداء مناسك الحج وآدابه، حيث تم تخصيص 15 واعظا للتوعية بالمناسك.





 


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التضامن

غادة والى

حج الجمعيات




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