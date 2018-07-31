البورصة: 7.2 مليون سهم يستجيب لعرض شراء الإجبارى لـ"السويس للأكياس"

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، أن إجمالى الكميات المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجبارى على أسهم شركة السويس للأكياس بلغ 7.2 مليون سهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة لعرض الشراء الإجبارى على أسهم السويس للاكياس اعتباراً من 3 إلى 31 يوليو الجارى.

وبلغ سعر عرض الشراء المقدم على السويس للأكياس من شركة موندى اندستريال باجز بى لنحو 7.6 مليون سهم بقيمة 26.01 جنيه للسهم، وسيتم التنفيذ بالبورصة خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وحققت السويس للأكياس أرباحاً بلغت 15.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017 .