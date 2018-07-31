الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية بينهم سيدة.

وذكر نادى الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشخاص بينهم سيدة من محافظة الخليل، وخمسة آخرين من محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقل ثلاثة آخرين من محافظة قلقيلية، وثلاثة من محافظة جنين، علاوة على اعتقال مواطن واحد من كل من كفر عقب شمال القدس، وبيت لحم.

من ناحية أخرى.. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أربعة فلسطينيين من قرية جلقموس شرق جنين، بلاغات لمراجعة مخابراتها فى معسكر "سالم"، وذلك بعد استجوابهم.