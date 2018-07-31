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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:08 م
الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى،  فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة العملية التعليمية، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، ووضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف جوانبها.

ووجه فضيلته بضرورة أن يضم المجلس الجديد ممثلين لمختلف الجهات المعنية بإدارة العملية التعليمية، إضافة إلى عدد من المتخصصين والخبراء، في تطوير التعليم قبل الجامعي بما يثري عمل المجلس، ويحقق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المعاهد الأزهرية، ويرتقى بمستوى الطلاب العلمى والتربوى، ويشرف على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بشكل دائم.

ويأتي إنشاء المجلس الجديد في إطار ما يشهده قطاع المعاهد الأزهرية فى السنوات الأخيرة من تجديد وتحديث، سواء على صعيد تطوير المناهج أو ضبط العملية التعليمية وانتظامها، وإدارة الامتحانات بسلاسة وانضباط، والقضاء على عمليات الغش بمختلف أنواعها.

ويختص مجلس التعليم الأزهرى قبل الجامعي بإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بسير العمل في قطاع المعاهد الأزهرية، ووضع خطط الدراسة والمناهج في مختلف المراحل التعليمية، ودراسة احتياجات المناطق الأزهرية المادية والبشرية، وإقرار شروط الالتحاق والقبول بالمعاهد الأزهرية


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التعليم الأزهرى قبل الجامعي

المعاهد الأزهرية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء صحيح الاسلام و الانسانية

يا فضيلة د.احمد يجب اعلان الازهر الشريف هو المرجعية الوحيدة لصحيح الاسلام و تطهير كتبه

يجب علي مشيخة الازهر الشريف تطهير كتب المشيخة و تطهير المشيخة من السفهاء و الغوغاء و الهمج اتباع ابن تيمية و من علي شاكلته من حرفو صحيح الاسلام .. يجب اجتماع علماء الامة لوضع حد للمهزلة التي بترتكب كل يوم باسم الاسلام . و الاسلام من هؤلاء الهمج السفهاء و الغوغاء و المجرمين الارهابين اللصوص المرتزقة براء . و كما اخبرنا رب العزة عن هؤلاء في القران الكريم ...ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم(7)ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين( 8 )يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون( 9 ) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(10)وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون( 11 )ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( 12 .. صدق الله العظيم ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

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