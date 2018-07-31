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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:39 م
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الإليزية: ماكرون يستقبل تيريزا ماى الجمعة فى جنوب فرنسا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:18 م
الإليزية: ماكرون يستقبل تيريزا ماى الجمعة فى جنوب فرنسا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أعلن الإليزيه الثلاثاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى مساء الجمعة فى قلعة بريجانسون (جنوب فرنسا).

وستتناول المحادثات خصوصا ملف بريكست فيما المفاوضات تتعثر حول التوصل الى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الخروج ووضع أسس لعلاقة مستقبلية.

وبعد عقد اجتماع عمل، من المقرر أن تشارك ماى مع زوجها فيليب فى عشاء خاص مع ماكرون وزوجته، فى هذا المقر الذى يمضى فيه ماكرون أجازته الصيفية.

وأعرب وزير الخارجية البريطانى الجديد جيريمى هانت خلال زيارته باريس الإثنين عن "قلقه من خطر فعلى لحصول بريكست من دون اتفاق".

أضاف عبر اذاعة فرنسا الدولية أن "الحكومة البريطانية اقترحت حلا ولكن أخشى أن كثيرين فى الاتحاد الأوروبى يعتقدون أنه يكفى الانتظار مدة أطول لتغير بريطانيا موقفها".

وتوجه ماكرون منتصف يناير إلى ساندهورست قرب لندن حيث عقدت قمة فرنسية بريطانية ركزت على ملف الهجرة والوضع فى مدينة كاليه.

وماى هى أول شخصية يدعوها ماكرون إلى قلعة بريجانسون التى تسلم الإليزيه ادارتها اخيرا من مركز المعالم الوطنية لتصبح مقرا صيفيا للرئيس الفرنسى حيث يمكنه استقبال ضيوف دوليين.


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