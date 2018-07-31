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الإسكان: فتح 3 مراكز جديدة للتمويل العقارى لخدمة حاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:55 ص
الإسكان: فتح 3 مراكز جديدة للتمويل العقارى لخدمة حاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى مى عبد الحميد - رئيس صندوق التمويل العقارى
كتب أحمد حسن
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أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، فتح 3 مراكز جديدة لخدمة المواطنين المُتقدمين والحاجزين بمختلف المشروعات المتاحة بالصندوق، ليصبح إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء المتوافرة 13 مركزاً بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، موزعة كالتالي: جهاز  مدينة 15 مايو  (حى رجال الأعمال المجاورة الثالثة)، جهاز مدينة السادات (بالكيلو 93 طريق القاهرة والإسكندرية الصـحراوى)، الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق (عمارة 66 عمارات 100 متر بجوار قسم الشرطة)، جهاز مدينة أسيوط الجديدة (مدخل مدينة أسيوط الجديدة /الحـى الثانى/ منطقة رجال الأعمال)، جهاز مدينة دمياط الجديدة (المنطقة المركزية بجوار قسم الشرطة)، جهاز مدينة الصالحية الجديدة (مدخل مدينة الصالحية الجديدة)، جهاز تنمية مدينة العبور (بالكيلو 26 طريق مصر / الإسماعيلية الصـحراوى بجوار نادى العبور الرياضى)، مركز المعلومات بمديرية الإسكان بالوادى الجديد (الخارجة شارع عبدالناصر امتداد مديرية الأمن)، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف "إدارة التسكين" (شارع أحمد عرابى أمام مدرسة قاسم أمين)، جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة (الحى الثانى/المجاورة الخامسة/غرب الكوبرى المعلق)، جهاز مدينة العاشر من رمضان (الكيلو 54 طريق القاهرة الإسماعيلية الصـحراوى)، جهاز مدينة بنى سويف الجديدة (شرق النيل بجوار قسم الشرطة)، مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ (مبنى المحافظة بجوار قسم شرطة الكهرباء).

وأوضحت مى عبدالحميد أن إدارة صندوق التمويل العقارى تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء التى يوفرها الصندوق حتى تتلاءم مع احتياجات المواطنين، حيث تم تهيئة وإعداد تلك المراكز بجميع الوسائل والأدوات اللازمة للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين، مشيرة إلى أنه يجرى توفير مراكز جديدة بباقى المحافظات الأخرى نظراً لتزايد الاستعلامات والاستفسارات من جانب المواطنين، نتيجة تعاظم قاعدة عملاء الصندوق، منعاً للتزاحم على مراكز خدمة العملاء، وتيسيراً على المواطنين، من خلال تقديم خدمة أفضل، وعدم الحاجة إلى السفر من محافظة لأخرى.

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن المقر الرئيسى للصندوق الكائن بشارع الجيـزة – الدقى، هو مقر إدارى فقط يقوم بالتعامل على طلبات المواطنين الحاجزين بجميع مراحل العمل بالمشروع، مشيرة إلى ضرورة عدم التردد على المقر الإدارى من جانب المواطنين، حيث سبق إيقاف استقبال المواطنين بهذا المقر منذ أكثر من عامين، ونقل خدمة العملاء واستقبال المواطنين إلى مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن والمحافظات، وجاء هذا القرار بهدف تحقيق انتشار أكبر وتغطية جغرافية أوسع، لتوفير الخدمة لجميع المواطنين الحاجزين بمختلف مشروعات الصندوق، بجانب توفير الوقت المناسب لموظفى الصندوق بالمقر الإدارى لمتابعة العمل على ملفات المواطنين وفقاً للمستهدفات الموضوعة وفى التوقيتات المعلن عنها.

وأفادت مى عبدالحميد، أن من لديه أي شكوى أو تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي: 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به. ​


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وزاره الاسكان

مصطفى مدبولى

صندوق التمويل العقارى

مى عبد الحميد




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