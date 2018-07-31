الإسكان تطرح أعمال الإدارة والتشغيل لمطعمين بالحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، طرح أعمال الإدارة والتشغيل لمطعمين بالحديقة المركزية، بمدينة الشيخ زايد، ومبنى المطاعم الكائن بطريق وصلة دهشور بين مدخل 4 ومدخل 5، بالمدينة، وذلك بمقابل انتفاع لمدة 10 سنوات بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف مالى + مظروف فنى).

وقال: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة الشيخ زايد ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12/8/2018، نظير سداد مبلغ 5 آلاف جنيه (لكل مطعم بالحديقة، ولمبنى المطاعم)، ويُسمح بتقديم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز، حتى موعد جلسة فتح المظاريف الفنية، الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2018، ويُرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى قدره 50 ألف جنيه (لكل مطعم بالحديقة، ولمبنى المطاعم)، على أن يتم استكماله لـ10% من قيمة العقد عن الـ3 سنوات الأولى، ويُجدد هذا التأمين قبل بداية الـ3 سنوات التالية أو الفترة المتبقية أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تُعقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 2/9/2018، بمقر الجهاز، ولن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة، الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب طلب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، وتُعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2018، بمقر الجهاز، موضحاً أنه يمكن للراغبين فى دخول المزايدة، المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إخطار المقبولين فنياً بموعد فتح المظاريف المالية لاحقاً، وتخضع المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.