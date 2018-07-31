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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:39 م
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الأمم المتحدة: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:50 م
الأمم المتحدة: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولى خفر السواحل الليبية
رويترز
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عملية إنقاذ أعاد خلالها زورق إيطالى أكثر من 100 مهاجر إلى ليبيا فى وقت سابق هذا الأسبوع ربما تمثل انتهاكا للقانون الدولى.

أحد العائدين للأراضى الليبية بعد رفض أسبانيا لاستقبالهم
أحد العائدين للأراضى الليبية بعد رفض أسبانيا لاستقبالهم

وذكرت المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن أرمز) أن زورقا إيطاليا أنقذ 108 مهاجرين من المياه الدولية أمس الاثنين ونقلهم إلى ليبيا الدولة التى أبحروا منها.

أحد اللاجئين بعد عودته إلى الأراضى الليبية (1)
أحد اللاجئين بعد عودته إلى الأراضى الليبية

وقد يمثل ذلك انتهاكا للقانون الدولى الذى يقضى بأن المهاجرين الذين يجرى إنقاذهم من المياه الدولية لا يمكن إعادتهم إلى مكان تكون حياتهم مهددة فيه. وأقرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بأن ليبيا ليست آمنة.

اللاجئون العائدون
اللاجئون العائدون

وقال خفر السواحل الإيطالى اليوم إن عملية الإنقاذ جرت فى المياه الليبية وليس فى المياه الدولية وبالتنسيق مع حرس السواحل الليبى. ولم يتسن على الفور الاتصال بخفر السواحل الليبي للتعليق. 

لاجئة تبكى بعد عودتها
لاجئة تبكى بعد عودتها

 


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خفر السواحل الليبية

بروأكتيفا أوبن أرمز

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