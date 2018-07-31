اعتماد المخطط التفصيلى لـ9 مناطق بمدينة أسيوط

وقال المحافظ أن المخططات التفصيلية تعمل على إعداد خطوط تنظيم بمناطق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط حيث سيتم في ضوئها إصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم ؛ وذلك لمنع البناء العشوائي أو المخالف بالمدينة وتسهيلاً للصالح العام ، موضحاً إن تلك المخططات توضح إستعمالات الوضع الحالي والأراضي القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي وردت بالمخطط الإستراتيجي المعتمد للمدينة بالقرار الوزاري رقم 701 لسنة 2014.

وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط إنه تم الإنتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) لمساحة الحيز العمراني التي تصل إلى 3 آلاف فدان ،لافتة إلى اعتماد مخططات تفصيلية عام 2015 لـ 9 مناطق بالمدينة لـ 1000 فدان مساحة الحيز العمراني ليكون إجمالي مساحة الحيز العمراني للمدينة بالكامل 4 آلاف فدان .

و أضافت أن إعداد المخطط التفصيلي للمدينة تم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن يمثلهم بمركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط ومحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأحياء (شرق وغرب) والإدارة الهندسية بهما وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 اللائحة التنفيذية لافتة إلى عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية تمهيداً للنشر بالجريدة الرسمية للعمل بها.

وفِي سياق أخر، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على العمل على توفير السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة لتوفير احتيجات المواطنين من المواد الغذائية بأسعار مناسبة خاصة في القرى البعيدة وذلك بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية مشيراً إلى مواصلة توفير وتوزيع كرتونة "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين خاصة في الأماكن البعيدة.

وقال العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم توزيع 3500 كرتونة "تحيا مصر" على المواطنين بأسعار مخفضة حيث تم توزيع 1000 كرتونة بمدينة ديروط ، و500 آخرى بقرية ديروط الشريف ، 500كرتونة بدشلوط ، و500بقرية بصنبو ، 400كرتونة بقرية مسارة ، و200كرتونة بقرية جرف سرحان ، و200كرتونة بالحوطا ، و200 آخرى بالكندية.

و أشار إلى التنسيق مع رجال القوات المسلحة لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها لافتاً إلى إقبال المواطنين على شراء كرتونة "تحيا مصر" نظراً لإحتوائها على الأرز والسكر والزيت والمكرونة وسمنة وصلصة وشاى.

وأكد عبدالجابر على استمرار توزيع كرتونة "تحيا مصر" على المواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وذات الكثافة السكانية العالية حيث يتم توزيعها مقابل 40جنيه للكرتونة بالإضافة إلى توزيع كرتونة التضامن الإجتماعي على الأسر الفقيرة والمستحقة بالقرى والنجوع لتوفير احتياجاتهم الأساسية ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي أكد على تقديم كافة الدعم والمساعدات وتوفير الخدمات المختلفة لهم سواء من الناحية الإنسانية أو الصحية أو الاجتماعية.