ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.01%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على انخفاض فى أحجام التداول الضعيفة ليغلق مرة أخرى دون مستوى الدعم 15،300 نقطة، مشيرة إلى أن الجلسة الحالية هى الجلسة الأخيرة فى يوليو حيث يختبر المؤشر مستويات حرجة.

وأوصت مباشر، فى تقريرها اليومى، بالمراقبة حتى تتضح الصورة. بالإضافة إلى ذلك يختبر سهم التجارى الدولى ذو الوزن الثقيل خط الاتجاه الهابط الذى بدأ منذ عدة أشهر، وفى حالة اختراقه قد يتحسن الشعور العام. فى الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مراقبة قريبة لمستويات إيقاف الخسائر.