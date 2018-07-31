اتفاقية جديدة لتوريد 6 محركات صاروخية روسية لأمريكا بحلول 2020

موسكو (أ ش أ)

أعلن المدير العام لمؤسسة "إنيرجوماش" العلمية الصناعية الروسية إيجور أربوزوف أن مؤسسة "إنيرجوماش" وشركة "يونايتد لونتش ألايانس" الأمريكية أبرمتا اتفاقا جديدا بخصوص تصدير 6 محركات صاروخية من طراز "إر. دى – 180"، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى هذه المحركات لإطلاق صواريخ "أطلس".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أربوزوف قوله: "لقد عقدنا سابقا اتفاقية بخصوص تصدير محركات "إر.دى.-180" حتى عام 2019. إلا أن الوضع تغير مؤخرا، وسنقوم فى عام 2020 بتوريد 6 محركات أخرى من طراز "إر.دى. - 180 " إلى شركائنا".

وإضافة لمحركات "إ.دى. – 180" تقوم مؤسسة إنيرجوماش" بتوريد محركات من طراز "إر.دى. - 181 " .

وقامت مؤسسة "إنيرجوماش" بتصميم وتوريد المحركات من هذا النوع إلى الولايات المتحدة بمموجب اتفاقية عقدت مع شركة "أوربيتال أى.تى.كى." فى ديسمبر عام 2014. وتخصص هذه المحركات لتركيبها على صواريخ أنتاريس " الأمريكية.