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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:30 م
خالد صلاح
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اتفاقية جديدة لتوريد 6 محركات صاروخية روسية لأمريكا بحلول 2020

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:53 ص
اتفاقية جديدة لتوريد 6 محركات صاروخية روسية لأمريكا بحلول 2020 بوتين وترامب
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المدير العام لمؤسسة "إنيرجوماش" العلمية الصناعية الروسية إيجور أربوزوف أن مؤسسة "إنيرجوماش" وشركة "يونايتد لونتش ألايانس" الأمريكية أبرمتا اتفاقا جديدا بخصوص تصدير 6 محركات صاروخية من طراز "إر. دى – 180"، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى هذه المحركات لإطلاق صواريخ "أطلس".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن أربوزوف قوله: "لقد عقدنا سابقا اتفاقية بخصوص تصدير محركات "إر.دى.-180" حتى عام 2019. إلا أن الوضع تغير مؤخرا، وسنقوم فى عام 2020 بتوريد 6 محركات أخرى من طراز "إر.دى. - 180 " إلى شركائنا".

وإضافة لمحركات "إ.دى. – 180" تقوم مؤسسة إنيرجوماش" بتوريد محركات من طراز "إر.دى. - 181 " .

وقامت مؤسسة "إنيرجوماش" بتصميم وتوريد المحركات من هذا النوع إلى الولايات المتحدة بمموجب اتفاقية عقدت مع شركة "أوربيتال أى.تى.كى." فى ديسمبر عام 2014. وتخصص هذه المحركات لتركيبها على صواريخ أنتاريس " الأمريكية.

 


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