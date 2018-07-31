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إيران تنفى علاقتها بهجوم استهدف سياحا فى طاجيكستان

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:09 م
إيران تنفى علاقتها بهجوم استهدف سياحا فى طاجيكستان بهرام قاسمى
أ ف ب
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نفت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات شرطة طاجيكستان بأنها مسؤولة جزئيا عن الهجوم الذى أدى إلى مقتل أربعة سياح فى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمى "تنفى جمهورية ايران أى علاقة لها بهذا الهجوم الارهابى وتنفى نفيا قاطعا أن لها أى قاعدة عسكرية لتدريب الإرهابيين داخل طاجيكستان"، بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر للانباء.

وأضاف "ندين جميع الاعمال الارهابية فى جميع أنحاء العالم بما فيها الهجوم الاخير على السياح فى طاجيكستان".

وقتل أمريكيان وهولندى وسويسرى على بعد حوالى 100 كلم من العاصمة دوشانبى بعد صدمهم بسيارة ومهاجمتهم أثناء قيادتهم دراجات هوائية.

 


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