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إندونيسيا تدعو زعيم كوريا الشمالية لحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:27 ص
إندونيسيا تدعو زعيم كوريا الشمالية لحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية كيم جونج أون
رويترز
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قال مسؤولون إن إندونيسيا وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية فى جاكرتا فى 18 أغسطس بعد توجيه دعوة مماثلة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ومن المرجح أن تكون الكوريتان محل تركيز خلال دورة الألعاب الآسيوية لا سيما فى ظل شكوك فى الآونة الأخيرة بشأن تعهد كيم العمل على نزع السلاح النووى خلال اجتماع القمة الذى جمعه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة فى يونيو.

واتفق وزراء من الكوريتين فى أبريل على العمل من أجل تشكيل وفد موحد من البلدين للمشاركة معا فى موكب اللاعبين خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التى تقام خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وزار وفد إندونيسى برئاسة وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافية بوان ماهارانى كوريا الشمالية فى الأسبوع الحالى واجتمع مع كيم يونج نام الرئيس الشرفى لكوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى.

وناقش ماهاراني خلال زيارته العلاقات بين الكوريتين وكذلك قضايا إقليمية وأداء الشرطة الإندونيسية فى مكافحة التشدد. تأتي زيارة بيونج يانج بعد تسليم دعوة مماثلة فى سول فى الأسبوع الماضى.

 

 

 


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