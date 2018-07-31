إغتيال 3 روس فى جمهورية إفريقيا الوسطى

أ ف ب

أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، باغتيال ثلاثة روس فى جمهورية إفريقيا الوسطى.

يذكر أن الجابون قررت إبقاء جنودها الـ 444 فى أفريقيا الوسطى أثناء المشاركة فى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى هذا البلد الذى يواجه أزمة منذ خمس سنوات، حيث أن الحكومة التى أخذت علما بمختلف طلبات رئيس (افريقيا الوسطى) فوستين ارشانج تواديرا ونداءاته، والأمين العام للأمم المتحدة"، "أكدت موافقتها على بقاء قوات جابونية فى إطار بعثة الأمم المتحدة فى أفريقيا الوسطى"، وأنها تفعل ذلك "باسم التضامن الإفريقى وعلاقات الصداقة والأخوة الممتازة مع شعب أفريقيا الوسطى".